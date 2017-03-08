惡作劇或開玩笑？整部機車被「女神」包了！

一輛機車停在新竹市一間超市外人行道上，疑似遭人惡搞或開玩笑，整輛機車被重新「包裝」。（記者王駿杰翻攝自臉書）

2017-03-08 12:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕一輛機車停在新竹市一間超市外人行道上，疑似遭人惡搞或開玩笑，整輛機車被重新「包裝」，後座、龍頭、大燈、輪胎全被透明膠帶貼滿廣告傳單，上面還寫了各式戲謔話語，被民眾拍下PO上網，引發熱議。

警方指出，至今未受理相關報案，該人行道之前有畫設機車停車格，由於考慮行人通行，之後已經全改劃至馬路上。

有網友在臉書「新竹爆料公社」PO文，還附上該輛機車的「慘狀」，不知道是不是因為該機車違停，遭人惡作劇，只見該機車的後座、龍頭、大燈、輪胎等部位全被廣告傳單「貼好貼滿」，傳單上還以簽字筆寫上各式戲謔話語，如「拆包裹了」、「我有公主病，開心嗎」、「不要生氣」、「我是女神」、「唉唷！」

這則PO文引發網友熱議，短時間按讚數就破百，不少網友回應「生日快樂嗎？哈~」、「竟然遇到傳說中比肉包鐵還狂87倍的紙包鐵車」、「 應該用透明膠帶包再用黑色奇異筆寫才看的清楚，拆膠帶也比較耗時，這樣一來才能讓人多一下垃圾的嘴臉。」