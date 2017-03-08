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行竊失風 慣竊反被打斷腿送醫

行竊失風反而被打斷腿的吳男。（記者黃美珠翻攝）

2017-03-08  12:32

［記者黃美珠／關西報導］摸魚摸到大白鯊！家住北投的45歲吳姓慣竊，從今年2月中起，連續到新竹縣關西鎮某處資源回收場行竊，日前他第3度前往犯案，結果被憤恨且守株待兔已久的戴姓被害人等5男聯手圍毆打斷腿！而染有愛滋病的他也在反抗中也狠咬了戴男1口，戴男事後獲悉有驚駭、有懊惱。

警方調查發現，吳男有毒品、竊盜等前科，本身是愛滋病患。他從今年2月中後，連續2次從北投開偷來的贓車南下關西，在偏僻的竹16線某處戴姓業者資源回收場，先後偷走價值數萬元的鐵管、鷹架，再以區區幾千塊錢脫手。戴男的資收場裝有監視器，對於1週左右接連被偷感到氣憤，近來入夜後特別留意資收場周邊安全。

6日，吳男第3度在清晨5點半前往行竊，剛好被守株待兔、憤恨已久的戴男等5人逮到。

戴男告訴警察說，吳男就是前2次的小偷，看到吳男又出現，還把1根白鐵管搬上偷來的自小貨車上，他們立刻衝出要抓他。

戴男對警方說，吳男看到他衝出來攔阻，2度用自小貨車衝撞他，他索性跑到車門旁把吳男揪下車來，雙方因此發生扭打。

因為手先被吳男狠咬1口，他才會隨手抽出鐵板往吳男的右腿打了1下，直到吳男被制伏後聽對方喊「我的腿斷了」他才知道對方的腿已被打斷。

警方到場後戒護吳男就醫發現，吳男的右小腿骨和肋骨均骨折，右小腿還有撕裂傷，吳男要反控戴男傷害，訊後警方先依竊盜等罪嫌法辦吳男，吳男所控將另案處理。

連續被偷的戴姓資源回收場。（記者黃美珠攝）

連續被偷的戴姓資源回收場。（記者黃美珠攝）

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