高雄特警空降攻堅詐欺機房 15嫌嚇到腿軟
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房，刑大幹員同步攻堅接應。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕男子王振豪吸收10名男機手充當公安，租高雄左營透天豪宅架設電信詐欺機房，還涉嫌供毒給機手提振精神，高市刑大會同保大特警攀降破窗，突襲攻堅壓制嫌犯，循線逮捕會計王妻和鐘女，以及蘇姓、毛姓金主，王嫌坦承設機房、吸毒，但否認供毒控制機手。
刑大偵五隊會同刑事局等單位，徹底瓦解以王嫌（33歲）為首的「賜哥」詐騙集團，發現機房個人電話室還用隔音棉包覆，以免相互干擾其他機手打詐騙電話，由機手假扮公安，向中國被害人誆騙信用卡遭盜刷，除了教戰手則外，王嫌還每天召開績效檢討會。
刑大表示，經3個月追查，發現該集團疑由蘇姓（40歲）、毛姓（32歲）金主出資，由王嫌招募10多名機手，找來懷孕4個月的妻子和鐘女（23歲）負責會計工作，但蘇、毛2人均否認是金主。
刑大昨午為免打草驚蛇，請來8名特警借道鄰居頂樓，持衝鋒槍空降破窗而入，所有嫌犯見蒙面特警嚇到腳軟，紛紛抱頭趴地投降，也有人聞風躲進廁所，被攻堅的刑大幹員拉出壓制，警方當場查扣27台平板電腦、手機，詐騙講稿、毒品、帳冊和5萬多元現金。
警方懷疑主嫌提供安毒、K毒、一粒眠給機手吸食提神，初估該詐騙集團自105年2月間至今，詐騙得手人民幣300多萬元，約有上百人受害，警方今天偵訊後，將15人依詐欺罪嫌移送法辦。
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高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房。（記者黃良傑翻攝）
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房。（記者黃良傑翻攝）
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房。（記者黃良傑翻攝）
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房，刑大幹員同步攻堅接應，隱身機房內的機手無不嚇到腿軟，抱頭趴地求饒。（記者黃良傑翻攝）
機手嚇到腿軟，抱頭趴地求饒。（記者黃良傑翻攝）
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房，刑大幹員同步攻堅接應，隱身機房內的機手無不嚇到腿軟，抱頭趴地求饒。（記者黃良傑翻攝）
高雄特警空降攻堅瓦解詐欺機房，刑大幹員同步攻堅接應，隱身機房內的機手無不嚇到腿軟，抱頭趴地求饒。（記者黃良傑翻攝）
詐欺機房內的機手心虛怕被警方抓，向廟裡求來平安符，但神明並不保佑機手。（記者黃良傑翻攝）
詐欺機房特製隔音棉電話室，供機手無干擾地電話行詐被害人。（記者黃良傑翻攝）
機手還寫工作日誌並貼警語，提醒自己工作時應注意事項。（記者黃良傑翻攝）
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