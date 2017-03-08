男到宮廟求神解厄 不斷嘔吐送醫不治

2017-03-08 12:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣47歲賴姓男子到宮廟求神，結果在宮廟內不斷嘔吐，廟方人員聯絡賴男父親並通知119送醫，賴男經轉院急救無效死亡。檢警相驗中，以釐清賴男死因。

警方調查，賴男於6日晚間10點許，前往公館鄉1家宮廟，請彭姓宮主替他求神制化（解厄）；賴男在宮廟內不斷嘔吐，彭姓宮主見狀，聯繫賴男父親到廟協助照顧，並通知119將賴男送往衛福部苗栗醫院，昨天轉送台中中國醫藥學院，賴男急救無效死亡。

檢警今天相驗，將了解賴男有無重大疾病病史或廟方有無給予賴男服用相關可疑物品，以釐清賴男死因。