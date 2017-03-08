只為好玩？未成年兄弟檔偷竊便利商店零食玩具

2017-03-08 12:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區一對就讀國中、國小的兄弟檔，7日晚間涉嫌偷竊學校附近一處便利商店的商品，店員事後調閱監視器鎖定了2兄弟，豈料今天上午兄弟倆又故技重施，店員只好報警，警方說，兄弟倆家庭經濟還能勉強維持，可能只是為了好玩才會涉竊。

警方說，兄弟倆7日晚間涉嫌偷竊便利商店的零食，店員發現後，原本希望再給他們一次機會而沒有報警，豈料今天上午兄弟倆趁著上學前，又到便利商店偷竊，店員不堪其擾，無奈只好偷偷報警。

警方趕來，細問兄弟倆在便利商店做什麼，2人答不出來，只好坦承偷竊，並從書包中拿出得手的玩具車3輛、小熊餅乾6盒、水果軟糖6條，警方說，兄弟倆毫無掩護直接從貨架上掃貨，手法粗糙。

兄弟倆的父親目前失業、母親擺攤賣衣服，警方說，兄弟倆的家境雖不富裕，但經濟狀況勉強可以維持，研判兄弟倆只是好玩才會偷竊，未來將會加強與家長聯繫好好輔導兄弟倆。