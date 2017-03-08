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濫伐...承辦人看不見？ 公務員重判8年

2017-03-08  12:13

〔記者項程鎮／台北報導〕苗栗縣政府原住民行政處課員謝國雄，放任男子傅百齡濫伐山林，農委會發現後，謝男還假裝沒看到，最高法院維持台中高分院更一審見解，依貪污治罪條例圖利罪，重判謝男8年徒刑確定。

判決指出，謝國雄負責原住民保留地管理，97年2月間，傅百齡向苗栗縣泰安鄉公所申請砍伐杉木2.89公頃，鄉公所轉呈苗縣府原民處核准，傅男越界砍伐後，同年7月間，農委會林務局新竹林區管理處緊急通報苗栗縣政府，由謝國雄主導聯合會勘。

謝國雄卻未依森林法第56條規定，對傅男處12萬至60萬元罰款，泰安鄉公所、新竹林管處見傅男持續濫伐，又發文給苗栗縣府，謝國雄被迫於同年9月安排第2次會勘，仍認為不違法。

同年11月間，媒體披露林木濫砍，苗栗縣長劉政鴻親自會勘，察覺事態嚴重，苗栗地檢署調查發現，違法砍伐面積11.5公頃，是核准面積將近4倍，法官實際會勘，都能輕易見到整座山林被砍光，雪霸國家公園、新竹林管處的公務員也作證，不知謝國雄為何「沒有看到」。

謝國雄辯稱，會勘記錄是在場公務員的共同意見，不是他一人的意見；台中高分院更一審不採信，依貪污治罪條例重判8年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 苗栗縣政府原住民行政處課員謝國雄，放任男子傅百齡濫伐山林11.5公頃，公務員謝國雄重判8年。照片為濫伐示意圖。（資料照）

    苗栗縣政府原住民行政處課員謝國雄，放任男子傅百齡濫伐山林11.5公頃，公務員謝國雄重判8年。照片為濫伐示意圖。（資料照）

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