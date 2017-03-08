司改會議》環保犯罪 法部建議以不法所得為罰鍰「地板」

2017-03-08 12:10

〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革國是會議今舉辦第三分組第二次會議，優先討論檢討環保案件的偵查與訴訟，會中先由司法院、法務部、環保署、警政署各自提出改革方向報告，再由分組委員討論後定調，目前各部會正在報告中；法務部提出目前法律的行政罰鍰，是以業者的不法所得做為罰款最高額的「天花板」，建議改為將此「地板」，使不法破壞環境的業者不僅無利可圖，還得不償失。

環境案件主要牽涉廢棄物清理法、森林法、水土保持法、水污染防治法、空氣污染防治法等14種法律，近年日月光排放污水案、台塑仁武廠地下污水案、彰化農地鉛鎘污染案，以及盜代山林的山老鼠猖獗，不法業者污染、破壞環境牟利，成本卻由全民埋單，卻往往因沒有被害人，或採樣、鑑定費用高昂等種種因素，增加 偵辦、舉證難度，且定罪率與刑期過低甚至無罪，人民垢病已久。

法務部建議的改革方向包括，建構環境刑事政策，使環境犯罪無利可圖，提高行政罰的罰鍰金額，將目前以不法利得為罰鍰「天花板（最高額）」的規定，改為「地板（最低額）」；並擴大沒收制度，降低對長久污染破壞者所造成損害的舉證密度，改以「足信是污染犯罪所得的可能」為沒收標的。

而高額的勘查、採樣、鑑定費，使蒐證取締更形困難，常讓檢警在偵辦時綁手綁腳甚或裹足不前，法務部建議建立環境基金，將環境犯罪所沒收的不法所得、罰鍰，成立專款基金，支應偵、審期間所須花費的勘查、採樣、鑑定費用。

法務部並建議，修訂法規定義，將重大環境犯罪列為「抽象危險犯」，環境破壞往往是漸進累積終造成不可逆轉的災難，應設定禁止行為、賦予義務和管制標準，若違反即違法甚至有刑責。先前廢棄物清理法、水污染防治法都已修正，但還有諸多法律仍沿襲舊觀念列為「具體實害犯」，以致法官只能迫於法律認定未造成土石流失、污染空氣的結果，而判不肖業者無罪，建議修正法律。

環保署由副署長洪貴參列席報告，他建議刪除刑法「流放毒物罪」的要件「致生公共危險」，修正為抽象危險犯，並建議反轉公害糾紛侵權的民事舉證責任，以保護被害人。

環保署並建議，司法官學院應增加環保專業課程，以利一致化司法與環保署對於污染認定的見解，並建立常態性的通報窗口。

警政署的報告則提出現行的偵查困境，諸如：環保主管機關無法立即到場；遭掩埋回填的廢棄物若無當場查獲，環保法令難以開挖採證取締；惡意棄置廢棄物，清除費用求償無門 ；贓證物保管空間不足。

司法院報告提出的改革方向包括，研議建立環保案件專業證照，在法院設立環境專庭的可能性，充實法官的環境相關在職教育研習，建立專業鑑定人名冊，召開座談會探討蒐證與採認、罪責的認定門檻，量刑資訊系統加入環境刑法類因子。