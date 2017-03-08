離奇！他開車撞機車騎士 墜橋翻覆慘死

2017-03-08 11:51

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨2點多，72歲簡姓男子駕車，行經台北市華中橋台北往新北市方向時，疑似失速暴衝，先是撞上前方一名呂姓機車騎士後，再衝破右側施工圍籬，車輛掉落橋下堤外便道。

台北市消防局獲報後趕赴現場，發現簡男轎車翻覆變形，消防員以破壞器材將他救出送醫，但他因失血過多，急救後仍不治。無端遭撞的呂姓騎士有頭部撕裂傷，他被撞後倒地沒彈飛下橋，送醫包紮後無礙。

警方說，由於意外地點沒有監視器，當時也沒有其他車輛往來目擊，初步研判可能是他返家途中車輛失控暴衝才釀禍。意外後已經通知他住在中和的妻小前來協助處理後續，此外，警方也將對死者及呂姓騎士抽血，檢驗是否酒測值超標。