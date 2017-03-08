阿嬤賭博遭法辦 警變身「超級保母」幫忙顧幼孫
2017-03-08 11:57
〔記者許國楨／台中報導〕林姓阿嬤與2名幼孫相依為命，為了糊口提供住處供人打麻將抽頭被查獲，員警見幼孫無人照料一併帶回時，4歲小孫女因與阿嬤分開不停哭鬧，年輕未婚的警員立馬變身「超級保母」又哄又抱，還自費買便當及零嘴讓其裹腹安撫不安情緒，讓隨後獲請回的阿嬤不捨又感激的說：「以後不敢再犯了」。
台中市第二分局育才派出所本月初持搜索票到水源街一處民宅查緝賭博查獲一桌麻將、70歲的林姓現場女負責人及4名賭客，賭客坦承打麻將賭博，並以一底100元，每檯20元，自摸抽50元，另每圈最高200元交給林婦，警方現場查扣麻將一副、賭資550元。
警方同時在屋內發現2名幼童表情慌張、手足無措，詢問下才得知是林婦分別13歲、4歲的孫子與孫女，因雙親都不知去向，平日祖孫3人相依為命，如今林婦被依賭博罪嫌送辦無人照料幼童，遂一併帶返所照顧安置。
只是女童在陌生環境中感到不安而哭鬧不已，年輕未婚的警員立馬變身「超級保母」連忙安撫其緒，並抱起哭泣的女童拍背哄她開心，還拿著玩偶逗弄，希望轉移女童緊張害怕的情緒，所內突然多了2名幼童讓警員們忙的不可開交。
當晚9點多，獲請回的林婦立即搭計程車直奔派出所，女童看到阿嬤開心的衝到阿嬤懷裡，林婦表示，孫子從小就與她相依為命由她獨力扶養，原以為打個麻將抽個頭，賺點吃飯錢糊口，未料會被查獲，以後不敢再犯，再也不想與孫子分開了。
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