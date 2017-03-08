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搜救失蹤消防員 磐石救難隊員溺水無生命跡象

2017-03-08  11:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局消防員李盈勳，攀登花蓮南二子山失蹤，今日搜救進入第5天，上午民間磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處渡溪，隊員孫宏新遭湍急水流沖走，花蓮空勤總隊出動直升機進行空偵，11時03分發現孫員的黃色背包，人員則漂流到下方2公里，救起後送醫，但到院前已無呼吸心跳。

花蓮縣消防局總動員，出動鳳林、壽豐、花蓮、吉安、仁里各分隊人力深入恰堪溪流域進行攔截。直升機稍後在兆豐農場凱旋門下方壽豐溪300公尺處發現孫員，將他吊掛上機，轉到花蓮縣肉品市場降落、由救護車接駁送鳳林榮民醫院，但11時30分到院前已無呼吸心跳，醫護人員持續搶救中，希望奇蹟出現。（12:02更新）

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  • 搜救失蹤消防員，今天上午發生民間救難隊員孫宏新落水，直升機將人吊掛上來，送醫前持續施救。（記者王錦義攝）

    搜救失蹤消防員，今天上午發生民間救難隊員孫宏新落水，直升機將人吊掛上來，送醫前持續施救。（記者王錦義攝）

  • 搜救失蹤消防員，今天上午發生民間救難隊人員落水。（記者花孟璟翻攝）

    搜救失蹤消防員，今天上午發生民間救難隊人員落水。（記者花孟璟翻攝）

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