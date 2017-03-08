搜救失蹤消防員 磐石救難隊員溺水無生命跡象
2017-03-08 11:25
〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局消防員李盈勳，攀登花蓮南二子山失蹤，今日搜救進入第5天，上午民間磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處渡溪，隊員孫宏新遭湍急水流沖走，花蓮空勤總隊出動直升機進行空偵，11時03分發現孫員的黃色背包，人員則漂流到下方2公里，救起後送醫，但到院前已無呼吸心跳。
花蓮縣消防局總動員，出動鳳林、壽豐、花蓮、吉安、仁里各分隊人力深入恰堪溪流域進行攔截。直升機稍後在兆豐農場凱旋門下方壽豐溪300公尺處發現孫員，將他吊掛上機，轉到花蓮縣肉品市場降落、由救護車接駁送鳳林榮民醫院，但11時30分到院前已無呼吸心跳，醫護人員持續搶救中，希望奇蹟出現。（12:02更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 歐洲首例！ 法動物園犀牛遭射殺鋸走犀牛角
- 監委補提名審查 蔡其昌：陳師孟確定是爐主
- 經典賽》美國首戰哥倫比亞 亞契擔綱先發
- 倪敏然遺孀李麗華 成功抗癌獲重生
- 搭機出國逛店外 在桃機呼吸藝文味
- 狂嗑漢堡啤酒披薩 影帝爆肥20公斤！
- 媽祖情緣！ 白沙屯「LA LA LAND」
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 經典賽》陳用彩封鎖古巴 美球迷驚：他穿禮鞋投球？
- 公務員退撫法草案 考委憂：年金改革方案會把國家往下帶
- 《繁星放榜》練體育也會念書 他們前進台大
- 歐盟解體風險升 國銀與保險業曝險逾3.7兆
- 聚合發董總涉侵占 遭追徵146億
- 李元簇生前交代不急救 想葬在金山
- 小提琴家陳銳 琴會原民童
- 松本潤偷吃重傷 井上真央引退倒數！？
- 小豬求婚了？周揚青收玫瑰花束喊難忘的夜
- 冠脂妥偽藥 全面換貨啟動
- 互祭離境禁令 大馬再包圍北韓使館
- 維基解密揭露 CIA秘密駭客工具
- 為學生謀出路 虎科大與中科院策略聯盟
- NBA》魏少狂轟生涯新高58分 雷霆還是輸拓荒者
- 營收看俏 瀚荃董座：今年很有信心
- 澳洲墨爾本小綠人 改穿裙裝
- 合歡山下雪了！遊客開心PO影片
- 紓解工業區壅塞 林園兩路「通樂」
- 叛逆女進糾察隊 收心考取台師大
- 傳陳菊向蔡英文怒轟黨中央 綠：不是事實
- 花蓮區漁會理事資格審查 被爆不公
- 「外資圈第一美女」邱慧平 超高年薪曝光
- 立志服務部落 羅和憲讀藥學
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 北市嬰兒輪狀病毒疫苗接種 4╱5起補助
- 奪首座木棒冠軍 平鎮高中獲表揚
- 「復興中小學是婦聯會財產」蔡易餘促查
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：搜救失蹤消防員 磐石救難隊員溺水無生命跡象
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分