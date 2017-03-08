搜救失蹤消防員 磐石救難隊員溺水無生命跡象

2017-03-08 11:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局消防員李盈勳，攀登花蓮南二子山失蹤，今日搜救進入第5天，上午民間磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處渡溪，隊員孫宏新遭湍急水流沖走，花蓮空勤總隊出動直升機進行空偵，11時03分發現孫員的黃色背包，人員則漂流到下方2公里，救起後送醫，但到院前已無呼吸心跳。

花蓮縣消防局總動員，出動鳳林、壽豐、花蓮、吉安、仁里各分隊人力深入恰堪溪流域進行攔截。直升機稍後在兆豐農場凱旋門下方壽豐溪300公尺處發現孫員，將他吊掛上機，轉到花蓮縣肉品市場降落、由救護車接駁送鳳林榮民醫院，但11時30分到院前已無呼吸心跳，醫護人員持續搶救中，希望奇蹟出現。（12:02更新）