聲援韓關廠工人蛋洗移民署 高院：公共議題無罪定讞

3民眾聲援韓關廠工人蛋洗移民署，高院：公共議題無罪定讞。圖為 2015年韓國HYIDIS工人來台陳情。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-08 11:29

〔記者楊國文／台北報導〕永豐餘集團關閉元太科技投資的韓國「Hydis」廠，致韓籍工人裴炯宰自殺，韓國關廠工人來台陳抗遭遣返，吳嘉浤等3名民眾不滿韓國關廠工人來台陳抗遭遣返，蛋洗移民署，被依妨害公務罪起訴，高等法院認為，移民署確實被侮辱，但民眾的訴求具批判公共議題的屬性，今判吳等3人均無罪定讞。

判決指出，前年6月10日上午9時，吳嘉浤、宋晉儀、林沁均及一群聲援韓籍關廠勞工的民眾，集結在移民署前抗議，以生雞蛋、蛋殼、汁液潑向員警及移民署的建築物，涉犯妨害公務罪。

台北地院認為，丟雞蛋容易發生惡臭、殘留汙漬，因此朝移民署丟雞蛋，會讓移民署難堪，且輕蔑、侮辱意味甚明，不過，根據國際「兩公約」的規定，公民可以批評或公開評估政府，不必擔心受到干擾或者處罰，判吳嘉浤等3人均無罪。

檢方不服上訴高等法院，高院贊同一審見解，並認為吳嘉浤等人蛋洗移民署，是認為移民署不尊重外國人人權、淪為商人打手，不失為意見表達的方式，且憲法也規定國家應給予人民言論自由最大的保障，因此今仍判吳等3人均無罪，全案定讞。

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