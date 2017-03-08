| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
合歡山下雪了！遊客開心PO影片 經典賽 LIVE》中國首安、首盜出爐 古巴領先4分
 首頁 > 社會

聲援韓關廠工人蛋洗移民署 高院：公共議題無罪定讞

3民眾聲援韓關廠工人蛋洗移民署，高院：公共議題無罪定讞。圖為 2015年韓國HYIDIS工人來台陳情。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-08  11:29

〔記者楊國文／台北報導〕永豐餘集團關閉元太科技投資的韓國「Hydis」廠，致韓籍工人裴炯宰自殺，韓國關廠工人來台陳抗遭遣返，吳嘉浤等3名民眾不滿韓國關廠工人來台陳抗遭遣返，蛋洗移民署，被依妨害公務罪起訴，高等法院認為，移民署確實被侮辱，但民眾的訴求具批判公共議題的屬性，今判吳等3人均無罪定讞。

判決指出，前年6月10日上午9時，吳嘉浤、宋晉儀、林沁均及一群聲援韓籍關廠勞工的民眾，集結在移民署前抗議，以生雞蛋、蛋殼、汁液潑向員警及移民署的建築物，涉犯妨害公務罪。

台北地院認為，丟雞蛋容易發生惡臭、殘留汙漬，因此朝移民署丟雞蛋，會讓移民署難堪，且輕蔑、侮辱意味甚明，不過，根據國際「兩公約」的規定，公民可以批評或公開評估政府，不必擔心受到干擾或者處罰，判吳嘉浤等3人均無罪。

檢方不服上訴高等法院，高院贊同一審見解，並認為吳嘉浤等人蛋洗移民署，是認為移民署不尊重外國人人權、淪為商人打手，不失為意見表達的方式，且憲法也規定國家應給予人民言論自由最大的保障，因此今仍判吳等3人均無罪，全案定讞。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元太科技 南韓關廠工人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：聲援韓關廠工人蛋洗移民署 高院：公共議題無罪定讞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.