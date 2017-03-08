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司改會議》如何吸引律師轉任法官 尤伯祥提3建言

司法改革國是會議進行第三組第二次會議，會議由分組召集人瞿海源（上中）主持。（記者劉信德攝）

2017-03-08  11:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今召開第三分組第2次會議，預計將討論到法官的多元進用問題，對於律師轉任法官者少，與會委員、資深律師尤伯祥認為主要是因為法官工作環境不佳所致，他並對此提出3大建言，包括「增加法官助理員額」、「減少法官工作量」及「改變將法官當成小科員的現狀」。

尤伯祥指出，律師轉任法官的制度已推行多年，但成效卻不顯著，原因主要有3個，其一是資深律師收入通常遠高於法官，其二是基層法官職務不容易有成就感，其三則是基層法官嚴重過勞。因此要吸引資深律師轉任法官，就要先改善法官的工作環境。

尤伯祥提出3個建議，首先他認為應增加法官助理員額，以每名法官至少應配置1名助理為目標，而且盡可能讓每個法官都有個人辦公室，這種作法增加的人事成本遠低於提高法官員額，比較不會產生瘦身不易的問題，是較為可行的方案。

其次，應從多個層面去減少法官工作量，例如檢討現行刑事法規，將沒有必要處以刑罰的行為除罪化，或是將非訟事件移交給司法事務官處理，另外也可引進兼職法官來處理微案、民事訴訟引進嚴謹的證據法則、刑事訴訟改採起訴狀一本主義賦予律師足夠調查權等。

最後，則是必須改變將法官當成小科員來訓練的現狀，目前基層法官的裁判書常被上級審以批改作文的方式審查，若要改變這種文化，必須要先改採一個事實審，將二審改為事後審；另外則是要簡化裁判書，讓法官可以專心處理法律爭議，並盡情發揮個人獨到見解，不必再憂心因挑戰上級審見解而影響到個人升遷，如此一來，即使是一審法官也可能做出「里程碑式的判決」，實現其法治理想與抱負。

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  • 對於律師轉任法官者少，資深律師尤伯祥提出3大建言。（資料照，記者林正堃攝）

    對於律師轉任法官者少，資深律師尤伯祥提出3大建言。（資料照，記者林正堃攝）

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