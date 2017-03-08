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瑞信美女總座涉內線交易 丈夫600萬交保

2017-03-08  10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，邱女等9人昨晚陸續被移送北檢，今天凌晨邱女與同案被告丈夫許耀仁，分別依違反證券交易法諭令500萬元、600萬交保並限制出境、出海及住居。

今天上午10時許，許耀仁籌足交保金步出北檢，面對記者詢問均不發一語。

其餘被告知名股市金主史金生300萬交保、團隊成員蘇姵萱200萬交保；彭健豪、許母羅麗珠、林耿民等3人各100萬交保；謝志強及所有獲交保被告均限制出境、出海及住居。

據悉，相關被告昨天應訊時，對於買進漢微科股票的時間點，均否認涉及內線交易等不法。

台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2案委託。

去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股分轉換契約，由ASML斥資約1000億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第四季完成收購。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。

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  • 許耀仁600萬元交保。（記者謝君臨攝）

    許耀仁600萬元交保。（記者謝君臨攝）

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