司改會議》林鈺雄再開砲 批廢死議題被「做掉」

2017-03-08 10:27

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議第三分組今進行第2次會議，該組委員、台灣大學法律學院教授林鈺雄繼先前投書媒體批議題太多，今又再度在會前投書質疑廢死議題被「做掉」，甚至重話批評：「連自身遊戲規則都莫衷一是的司改大戲，要怎麼演下去？」

林鈺雄投書指出，廢死與否一直是我國司法的「死結」，也是媒體曝光率最高、正反爭議最大的單一司法議題，但司改國是會議列出的96個議題卻完全避談死刑；此外民眾最關心的食安案件也未被納入議題中。

對於司改國是會議為何不談廢死，會議副召集人瞿海源過去受訪時指出，這次國是會議向民間和社團收集議題，沒人提到廢死問題，因此這次不談廢死；此外司改國是會議不談廢死、不談個案，最重要的原因是因為國是會議不宜談論特定政策，但關於謀殺案的被害人、被害人家屬，甚至殺人者的人權，這些人權問題都會在人權小組中討論。