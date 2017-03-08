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司改會議》律師、學者不愛轉任法官 司法院盼調整待遇

2017-03-08  10:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第三分組上午舉行第二次會議，由於今日會議預計將討論到法官的多元進用與監督問題。對此司法院也預先提出書面報告，提到過去曾進行相關意願調查，結果多數律師都認為法官待遇偏低，可見多元進用應配套法官給與機制，給予法官適當待遇及退休給與，才能解決多元進用成效不如理想的問題。

司法院的書面報告指出，從95年起每年均有檢察官申請轉任法官，其中有約58.79%通過，實際共有132人轉任成功，轉任情況穩定，也是目前轉任法官的主要來源，可能與薪資、待遇與工作內涵相近有關，而轉任者多是擔任檢察官至少5年以上的實任法官。

相較於不少檢察官轉任法官，95年至今卻僅有74名律師轉任法官，且其中執業年資3年以上、6年以下者就佔了64人，比例高達86%，資歷6年以上者僅10人，公設辯護人轉任法官也僅2人，學者更是至今仍無任何轉任法官的案例。

司法院認為，這種結果與多元進用法官的理想仍有相當之距離，另根據過去司法院調查律師轉任法官意願的報告，有逾6成律師認為法官待遇偏低，可見現行司法環境對於已有成就的法律人缺乏吸引力，問題的爭點應是如何改善現有環境。

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  • 司法改革國是會議8日進行第三組第二次會議，會議由分組召集人瞿海源（上中）主持。（記者劉信德攝）

    司法改革國是會議8日進行第三組第二次會議，會議由分組召集人瞿海源（上中）主持。（記者劉信德攝）

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