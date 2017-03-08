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外拍攝狼 扮雙面人誆小模上床

2017-03-08  10:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉陳姓男子，在網路上扮演雙面人，申請2個臉書帳號，一個假冒暱稱為「葉紫」的外拍攝影師，另一個則是本名，陳男先用「葉紫」的帳號私訊，誘騙小模小花（匿名）自拍清涼照，陳獲得照片後，再用本名的帳號，告知小模照片遭「葉紫」外流，騙小花到汽車旅館發生性行為3次，還拍攝裸照和自慰影片，全案檢方偵結，依強制性交罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，24歲陳姓男子，於臉書上假冒暱稱為「葉紫」的外拍攝影師，與小模小花互加好友後，102年9月陳男以「葉紫」的身分，誘騙小花自拍清涼照，陳在獲得照片後，於104年11月中旬，與小模在宜蘭縣巧遇，2人互加好友，105年8月，陳男為了與小花發生性關係，佯稱清涼照遭「葉紫」放在網路上流傳，並轉貼之前獲得的照片給小花，讓小模信以為真。

陳男一人分飾2角，先以本名帳號向小花佯稱，認識「葉紫」這個人，可以協助解決清涼照外流的事，再以「葉紫」的帳號，恐嚇小花，如果要撤下清涼照，必須獨自1人前往夏威夷汽車旅館交付30萬元，小模將此事告知陳男後，陳假意會拿出錢解決，陪同前往旅館。

到旅館後，小花先獨自1人走進301號房，陳趁小模不注意，用另一支手機，以「葉紫」的名義連繫被害人，以未守約獨自1人前往旅館為由，用「不夠淫蕩，看來要玩大一點!」、「還有射你臉上」、「無套射完準備100萬元!」要求小花拍裸照、自慰影片及臉貼陳男生殖器的照片，陳也隨即走入房內，基於強制性交的犯意，與小花發生性關係3次與口交2次。

陳男於偵查時針對案情坦承不諱，但否認有恐嚇取財，辯稱只是以手機誘騙小花發生性關係，僅說要負責支付被恐嚇的費用，陳女也證稱，被告有說不必支付費用，檢方認為，依據陳男臉書私訊對話截圖、影像等證據，陳明知小花不願意與他發生性行為，竟為了一己私慾，以雙面手法騙取得逞，違反被害人意願，涉及強制性交罪嫌，依法起訴。

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  • 宜蘭縣壯圍鄉陳姓男子，在臉書上以雙面手法騙小模發生性關係。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣壯圍鄉陳姓男子，在臉書上以雙面手法騙小模發生性關係。（記者林敬倫攝）

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