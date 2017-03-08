休旅車撞國3北上273公里分隔島 6人送醫
2017-03-08 09:26
〔記者曾迺強／嘉義報導〕國道3號北上經過古坑服務區的273公里，今早9時許，有輛7人座休旅車疑雨勢過大，失控自撞分隔島，嘉義縣消防局梅山等分隊獲報馳援，現正將6名傷者分送雲林、嘉義2地醫院救治。
據現場初報，休旅車上6人皆為輕傷，無生命危險，國道警察已趕赴現場調查事故原因。
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