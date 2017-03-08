瑞士信貸台灣區總座涉內線交易 500萬交保

瑞士信貸台灣區總經理邱慧平凌晨訊後，被以違反證券交易法，諭令500萬元交保，並限制出境、出海及住居。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-08 08:59

〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，邱女等9人昨晚陸續被移送北檢，今天凌晨邱女被依違反證券交易法諭令500萬元交保並限制出境、出海及住居。

同案被告邱女丈夫許耀仁600萬交保、知名股市金主史金生300萬交保、團隊成員蘇姵萱200萬交保；彭健豪、許母羅麗珠、林耿民等3人各100萬交保；謝志強及所有獲交保被告均限制出境、出海及住居。

據悉，相關被告昨天應訊時，對於買進漢微科股票的時間點，均否認涉及內線交易等不法。

台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2案委託。

去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股分轉換契約，由ASML斥資約1千億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第四季完成收購。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。