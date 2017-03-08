警駁讀者爆料：未曾放任程嫌趴趴走致發生女模命案

2017-03-08 08:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局針對有媒體僅根據讀者爆料，就報導指「女模被殺案，主嫌曾持偽卡投宿飯店，飯店人員發覺異狀，透過飯店安全聯防通報網，向轄區警方反應，警方沒有處理與關切」，今日上午緊急提出澄清，並駁斥報導內容有誤。

警方表示，媒體根據讀者爆料指稱，殺害女模主嫌程宇，去年11月就帶著女伴，持偽卡投宿南港、中山、信義等飯店，但都因為偽卡不過投宿不成；飯店安全人員發覺異狀，透過台北市飯店安全聯防通報網，向程宇投宿飯店的轄區警方反應此事，但台北市警方卻沒有處理與關切，導致程宇仍在外頭趴趴走，最後更殺害一條無辜人命。

警方調查，台北市大安區敦化南路的某飯店，是105年11月9日下午10時55分許，發覺有一男（程嫌）一女持疑似偽造信用卡欲刷卡入住店，由於飯店人員查知是偽卡，要求對方出示證明，男子發現飯店起疑，心虛決定不辦理入住。

事後，飯店安全人員以自其他觀光飯店取得的安全聯防通報單，將經過情形轉張貼給熟識的相關飯店安全部門成員群組，以提醒其他同業加以防範。

對此，警方指出，這家飯店非屬觀光飯店，屬台北市一般飯店，並未有所謂的「安全聯防通報單」，至於他們所發出的「安全聯防通報單」，疑是向其他飯店業者取得。

此外，案發時這家飯店並未向轄區大安分局報案或通報，僅私下通知與慕軒飯店熟悉的相關業者注意，警方至始至終均未獲悉。

台北市警局調查表示，程嫌曾在105至106年間，以同手法在信義及南港區等飯店投宿，事後並未付錢或持偽卡消費，涉嫌詐欺、竊盜等案件，相關分局接獲飯店業者報案，均依規定受理查處、移送法辦，其中，信義分局就偵辦過四次，另南港分局一次，警方並無未予處理情事。