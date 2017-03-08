南市警「逼供」 這招有夠髒...

2017-03-08 07:54

〔記者王捷／台南報導〕周姓男子疑在高雄茄萣區販毒，警方經過月餘埋伏7日終於逮到人，周男被壓制後緊張脫糞，警員直呼是今年經手最「髒」案件，事後在周男家中找到一小包毒品，警方問是什麼毒時，周男不願配合，誆稱夾鏈店裡面裝的是味精，還揚言要找里長到場，警員則氣說，如果再不願意配合，就跟里長說周男吸毒被抓還脫糞，周男聽到後擔心丟臉才乖乖配合，經漏夜偵訊今日依毒品危害防制條例移送地檢署。

37歲的周男，有毒品前科，為了滿足毒癮需求，疑似轉為下游藥角販售毒品，今年2月初台南市警方接獲線報，開始展開調查，發現周男居無定所，幾次跟監後，周男察覺異狀，最後躲在茄萣區某間廟宇的廢棄香客房。

香客房的出入口用木條釘成X狀，平常周男以螺絲起子當鑰匙，外觀看不出有人居住，不過進入室內卻別有洞天。警方7日持搜索票在香客房外埋伏，見到周男從屋子裡鑽出來發動圍捕，沒想到將周男被壓制在地後一陣蠕動，有偵查佐感覺手上濕濕的，接著就發現摸到了周男的穢物。

不過偵查佐擔心周男糞遁脫逃，儘管周男稀屎從褲管裡慢慢擴散，偵查佐還是忍臭堅持壓制到最後。警方在房內搜出一小包安毒，起初周男不願配合，誆稱這包安毒是「味素」，並且認為警方態度不好要找里長到場。

偵查佐氣說，再不老實就要到廟口放送他長這麼大還脫糞，也順便跟里長說周男多丟臉，最後周男才坦承吸毒並持有毒品。

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