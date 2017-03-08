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梁女不是共犯？ 女模友人直指疑點

檢警認為梁女涉案程度低，將她釋放。（圖取自梁女臉書）

2017-03-08  08:13

〔即時新聞／綜合報導〕性侵慣犯程宇將陳姓女模性侵殺害，程宇當時緊咬梁姓女友涉案，強調她當初有在命案現場參與犯案，不料後來案情大逆轉，檢警認為她涉案程度低，將她釋放；不過看在陳女的友人眼裡，仍認為梁女是共犯，友人透露，當時事發後梁女有主動打電話給他，但是所說的都是謊話！

《壹週刊》報導，梁女在6日下午被釋放，當初協助找尋陳姓女模下落的朋友們都相當不以為然，認為梁女和命案脫不了關係，友人說：「當天和梁的母親通完電話後，過沒多久，有人用女模的手機傳訊息給男友，當時我在旁邊，我一看注音文就知道是梁女回的！」

友人進一步指出，他用女模男友的手機回覆對方，並表明自己的身分，更戳破是梁女使用死者的手機，對方沒回，但過不久梁女用程宇的手機打電話過去，之後也說了一堆謊話，都被戳破，但被戳破後梁女還一直想圓謊！

友人透露，人是梁女約出去的，所以在女模失聯後大家都找梁女要人，但她得知女模失聯和她有關後，她的反應都很奇怪，現在卻又推說手機被程拿去使用，難道可以撇清責任？

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