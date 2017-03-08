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外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保

涉嫌內線交易的的瑞士信貸總經理邱慧平。（記者廖振輝攝）

2017-03-08  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科，驚爆有「外資圈第一美女」之稱的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平涉嫌內線交易，從中獲取逾2000萬元不法利益，檢方今晨裁定邱女500萬元交保。

微影設備領導商荷商艾司摩爾（ASML），去年委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科，台北地檢署獲報，邱慧平涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票，擬制獲利2100萬元，昨兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

團隊成員蘇姵萱，訊後被依違反證交法，諭令200萬元交保並限制住居；另一成員彭健豪100萬交保，並限制出境，曾與名模洪曉蕾傳出緋聞的股市大戶史金生300萬交保，並限制住居。

《蘋果日報》報導，檢方漏夜訊問後裁定邱慧平以500萬交保，邱的丈夫許耀仁600萬交保，均限制出境出海、許耀仁的母親羅莉珠100萬元交保。

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  • 瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁，被裁定600萬元交保。（記者廖振輝攝）

    瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁，被裁定600萬元交保。（記者廖振輝攝）

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