國3龍井段3車連環撞 男子拋飛慘死

2017-03-07 23:31

〔記者張軒哲／台中報導〕國道3號南下184.5公里龍井路段，今夜發生一起2部自小客車與一輛聯結車發生追撞事故，其中一輛轎車33歲劉姓男駕駛被拋出車外慘死。另有一名46歲周男輕微擦傷，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第7大隊表示，此事故路段屬下坡，劉男駕駛銀色自小客車行經國道3號南下龍井路段，不慎失控先擦撞內側護欄，停於內側車道，並遭後方一輛黑色自小客車追撞，兩車橫置於車道上，此時另一輛聯結車追撞兩車，劉男的銀色轎車打轉數圈，坐在駕駛座的劉男被拋出車外，當場死亡。

兩輛自小客車遭高速撞擊，車體有如廢鐵，台中市消防局派人前往救援將周男送醫，光田醫院指出，周男到院時意識清楚、沒有明顯外傷，病患就醫主訴臉、四肢麻麻的，檢查無礙後，由國道警方帶回偵訊。

國道警方指出，現場事故於8時30分左右排除，詳細事故原因待調查釐清。