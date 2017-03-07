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漢微科內線交易案 林耿民、羅麗珠各100萬交保

2017-03-07  23:32

〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人；今晚11點多，同案第5名被告林耿民、第6名被告羅麗珠，訊後均各被依違反證交法，諭令100萬元交保。

同案被告彭健豪、蘇姵萱、史金生等3人，分別被依違反證券交易法，諭令100萬、200萬以及300萬元交保，並分別遭限制住居或出境等強制處分；第4名被告謝志強，訊後則被限制出境、出海及住居，未被諭令交保。

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  • 第6名被告羅麗珠，訊後被依違反證交法，諭令100萬元交保並限制住居。（記者錢利忠攝）

    第6名被告羅麗珠，訊後被依違反證交法，諭令100萬元交保並限制住居。（記者錢利忠攝）

  • 第6名被告羅麗珠（右2），訊後被依違反證交法，諭令100萬元交保並限制住居。（記者錢利忠攝）

    第6名被告羅麗珠（右2），訊後被依違反證交法，諭令100萬元交保並限制住居。（記者錢利忠攝）

  • 今晚11點多，已有6名被告遭交保或被限制出境。（記者錢利忠攝）

    今晚11點多，已有6名被告遭交保或被限制出境。（記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： ASML 內線交易 強制處分 漢微科
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