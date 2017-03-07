捲入漢微科購併內線交易案 史金生：剛好買到…

2017-03-07 23:16

〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，邱女等9人今晚陸續被移送北檢；今晚11點，知名股市金主史金生訊後獲交保，他離開北檢時表示，不認識這些人，剛好就買到了（指漢微科股票），也沒辦法。

史金生離開北檢後，蘇姵萱接著辦保離開，她以外套遮掩頭部，未接受採訪。同案被告彭健豪、蘇姵萱、史金生等3人，分別被依違反證券交易法，諭令100萬、200萬以及300萬元交保，並分別遭限制住居或出境等強制處分；第4名被告謝志強，訊後則被限制出境、出海及住居，未被諭令交保。

今晚8點多，邱慧平被移送北檢，面對記者追問是否冤枉，她未回應。邱女丈夫許耀仁則於今晚7點多被移送北檢，也未發一語，許耀仁直到今晚11點，才開始庭訊。