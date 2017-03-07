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內埔農會選舉賄選案 前理事長及其小舅子被聲押

2017-03-07  23:37

〔記者葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕屏東地檢署偵辦內埔地區農會選舉賄選案，今晚向法官聲押前理事長葉文正、以及葉的小舅子潘榮商兩人，其他涉賄的樁腳和選民共10人則以2~5萬元交保或緩起訴處分。

屏東地檢署檢察官陳妍萩等人今天指揮調查局屏東縣調查站、南部地區機動工作站、高雄市調查處、屏東縣政府警察局刑事警察大隊、內埔分局，動員近百名警、調人力，前往葉文正等人之住居所、辦公室等場所共15處，傳喚犯罪嫌疑人及證人共計45人，並扣得疑似賄選款項61萬餘元，今晚訊後向屏東地方法院聲請羈押被告葉文正、潘榮商2人。

檢方指出，葉文正為內埔地區農會理事候選人，為求己方陣營於農會代表及理事選舉中勝選，以掌控理事長與總幹事職位，涉嫌在農會理事選舉前，透過潘榮商、侯姓、李姓、鄔姓等樁腳人以每票1000元、數萬元不等現金及餐會等方式，行賄具農會代表或農會理事投票權之選民。

檢察官訊問後，認被告葉文正、潘榮商涉嫌違反農會法之賄選罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，今晚向法官聲請羈押並禁止接見通信，另外侯姓樁腳具保5萬元、李姓及鄔姓樁腳均具保3萬元，其他7人選民則裁決緩起訴處分。

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  • 內埔農會選舉，前理事長葉文正在選舉中落敗。（記者邱芷柔攝）

    內埔農會選舉，前理事長葉文正在選舉中落敗。（記者邱芷柔攝）

  • 涉嫌賄選被聲押的前農會理事長葉文正。（記者邱芷柔翻攝）

    涉嫌賄選被聲押的前農會理事長葉文正。（記者邱芷柔翻攝）

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