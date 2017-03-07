監獄塞爆了！ 半數犯人為酒駕、毒品

2017-03-07 23:58

〔記者吳政峰／基隆報導〕司法改革國是會議第五組上周舉辦第一次會議，決議把酒駕、毒品議題列入討論，與會委員、基隆地檢署檢察長陳宏達7日受訪指出，該2項議題對於獄政改革非常重要，但問題複雜，一定要對症下藥！

我國監獄目前人滿為患，嚴重超收，約一半的收容人為毒品、酒駕犯，陳宏達對此指出，毒品與酒駕的刑責逐年加重，但案件量卻未下降，政府應思考「為什麼？」

陳宏達說，根據德國與美國的研究，吐氣酒精濃度達0.55mg/L時，肇事率會提高10倍，我國原依此科學數據，作為移送法辦的標準，但後來又因應民意，下降到0.25mg/L，卻毫無遏止效果，可見酒駕犯仍有僥倖心理。

陳宏達表示，酒駕刑期越來越高，現最高可判2年徒刑，與過失致死罪相同，但酒駕案卻未減少，換句話說，提高刑度的手段並未展現彰顯成效。毒品案亦然，多數為累犯，毒蟲並未因恐懼被關而不碰毒。。

陳宏達認為，司法改革若要處理監獄超收，首先就得面對酒、毒犯的問題，而事實證明加重刑罰無法減少此類案件，與會委員或應從其他角度思考，激盪出其他可能的抑制手段。

警大犯罪防治系副教授賴擁連指出，加重酒、毒刑期，目前看來確未出現顯著效果，反而部分中下階層的犯人因坐牢而失業，出獄找不到工作，徒增社會負擔。

賴擁連舉例，國外坐牢有「分期付款」的概念，即犯人保有他的工作，但週末須入監所服刑，分次坐牢，除讓他保有勞動貢獻度，亦減輕社會負擔，惟犯人應為輕刑犯，經評估無再犯或危害之虞，才能申請。

賴擁連說，酒癮、藥癮者不應只由法務部處理，衛生福利部亦應加入防治網，以醫學專業矯治這些人，犯罪問題才有可能改善。

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