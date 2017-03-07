監獄塞爆了！ 半數犯人為酒駕、毒品
2017-03-07 23:58
〔記者吳政峰／基隆報導〕司法改革國是會議第五組上周舉辦第一次會議，決議把酒駕、毒品議題列入討論，與會委員、基隆地檢署檢察長陳宏達7日受訪指出，該2項議題對於獄政改革非常重要，但問題複雜，一定要對症下藥！
我國監獄目前人滿為患，嚴重超收，約一半的收容人為毒品、酒駕犯，陳宏達對此指出，毒品與酒駕的刑責逐年加重，但案件量卻未下降，政府應思考「為什麼？」
陳宏達說，根據德國與美國的研究，吐氣酒精濃度達0.55mg/L時，肇事率會提高10倍，我國原依此科學數據，作為移送法辦的標準，但後來又因應民意，下降到0.25mg/L，卻毫無遏止效果，可見酒駕犯仍有僥倖心理。
陳宏達表示，酒駕刑期越來越高，現最高可判2年徒刑，與過失致死罪相同，但酒駕案卻未減少，換句話說，提高刑度的手段並未展現彰顯成效。毒品案亦然，多數為累犯，毒蟲並未因恐懼被關而不碰毒。。
陳宏達認為，司法改革若要處理監獄超收，首先就得面對酒、毒犯的問題，而事實證明加重刑罰無法減少此類案件，與會委員或應從其他角度思考，激盪出其他可能的抑制手段。
警大犯罪防治系副教授賴擁連指出，加重酒、毒刑期，目前看來確未出現顯著效果，反而部分中下階層的犯人因坐牢而失業，出獄找不到工作，徒增社會負擔。
賴擁連舉例，國外坐牢有「分期付款」的概念，即犯人保有他的工作，但週末須入監所服刑，分次坐牢，除讓他保有勞動貢獻度，亦減輕社會負擔，惟犯人應為輕刑犯，經評估無再犯或危害之虞，才能申請。
賴擁連說，酒癮、藥癮者不應只由法務部處理，衛生福利部亦應加入防治網，以醫學專業矯治這些人，犯罪問題才有可能改善。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 經典賽 Live》日本武士火力大爆發 首戰擊敗古巴
- 田馥甄小酌前進巴黎 為了兌現XX
- 明北東濕冷低溫12度 中南部多雲有雨
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 大港開唱最終大魔王 原來是他
- 學者肯定 提醒兼顧漁民生計
- 因應氣候變遷績效 南市五連霸
- 打造綠水園道 市府將整治七河川
- 「誰在一壘」失誤誰的錯？傳奇二壘手說話了
- 樂天超市遭中國停業 鄉民狂酸國民黨當年競選廣告
- 假「石材」真象牙 泰海關查獲300公斤走私品
- 冠脂妥假藥不只1批? 批號 MK479也有疑慮
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 70年的悲痛 老屋「有洋蔥」
- 交部推交通寧靜區 速限30、六都先行
- 《你的名字》加持大紅 RADWIMPS 6月登「台」開唱
- 歐洲首例！ 法動物園犀牛遭射殺鋸走犀牛角
- 小倉優子斷開偷腥夫 不要贍養費
- 史博威飆速 桃猿教練團驚豔
- 看猴違停塞路… 柴山住戶怨嘆出入難
- 〈生活OK繃〉清洗衣槽 有醋就行
- 花蓮土石流防災志工 增44新血
- 〈快樂上班族〉修正「雙面」心態 迎接開闊人生
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 案發時在家// 小模命案逆轉 閨密獲釋
- 斥資十億 喬崴進返鄉草屯設廠
- 日女高中生畢業後賣二手制服 最高開價8萬台幣
- 台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲
- 經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗
- 照顧老人 屏東去年設50據點冠全國
- 吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願
- 《說問題》高雄體育的未來 市府角色何在？
- 愛迪生7歲就幫媽媽順利手術？ 中國小學課文惹議
- 東京食品展今登場 嘉市首度參展
- 曾抗拒社群平台 黃鴻升轉念變享受
- 《北市》時力布局議員選舉 綠憂藍獲利
- 狂！以色列超悠哉 連勝前先玩首爾地鐵一日遊
- 險侵權 台南國際兒童電影節改名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：監獄塞爆了！ 半數犯人為酒駕、毒品
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分