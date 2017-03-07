不滿女友求去企圖性侵 惡男判刑

2017-03-07 23:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蔡姓男子不滿李姓女友求去，竟躲在女友租屋處埋伏，企圖性侵，新竹地院依強制性交未遂與強制未遂罪判刑。

判決書指出，新竹蔡姓男子與李姓女友感情不佳，經常吵架，李女憤而要求分手，並自行租房居住，與蔡男分開。

104年8月間早上，蔡男一時性起，等待值夜班才下班的李女返回租屋處時，竟躲在樓梯間，見她返回即將她強拉到套房內，企圖與她親熱。

蔡男猛力想脫李女衣褲，卻遭強烈反抗，蔡男只能光著下體，隔著褲子磨蹭，最後李女堅決抵抗，才得以脫身返回自已的套房，蔡男未得逞。

不死心的蔡男隔天早上又到李女租屋處附近，見她騎機車下班回家，即上前要求陪聊天遭拒，李女立即騎車離開，蔡男從後追她，李女原本準備逃到人多的郵局求救，但遭蔡男從後抱住，讓她無法進去郵局，最後李女用力脫困，才擺脫對方，並報警偵辦。

新竹地院法官認為，蔡男與李女原本是同居情侶，因李女求去後，蔡男未理性處理兩人感情，為滿足自已的性慾，不尊重他人性自主權，而犯下本案，造成被害人心靈受創，影響社會治安，然考量兩造已和解，因此依強制性交未遂罪判蔡男1年10月、強制未遂罪判50日。