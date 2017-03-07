垂涎少女工讀生姿色 色老闆伸狼爪遭判刑

2017-03-07 23:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕經營文具批發公司的郭姓男子垂涎少女工讀生姿色，竟一再藉機伸出狼爪，嚇得被害人趕緊辭職，但也因此暴露犯行，新竹地院依利用權勢猥褻少女罪判刑4月。

判決書指出，經營文具批發的新竹郭姓男子（39歲）104年3月間，見16歲的女工讀生獨自在公司時，竟起色心，先謊稱「有事情要跟你說」，騙女讀工生上樓談話。

郭男趁機伸出狼爪，先摸少女耳朵再摸胸部，被害人嚇得說「我要離開了！」，沒想到郭男竟回「這樣摸會不會慾望特別強」，少女嚇傻呆住，又遭到猥褻胸部及下體。

隔沒幾天，郭男要求少女幫忙煮午餐及照顧小孩，要少女到廚房，竟重施故技，從後襲胸得逞。少女嚇得趕緊離職，家人詢問才得知遭色老闆輕薄。郭男在法院審理時均坦承犯行，法官認被告犯2次故意對少女犯利用權勢猥褻罪，判刑4月、緩刑3年，期間保護管束。