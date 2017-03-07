購併漢微科案涉內線交易 被告史金生300萬交保

2017-03-07 22:18

〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，今晚9點多，同案第3名被告知名股市金主史金生，訊後被依違反證交法諭令300萬元交保，並限制住居，邱女仍庭訊中。

ASML購併漢微科談了兩年，去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股分轉換契約，由ASML斥資約1千億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第四季完成收購。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。