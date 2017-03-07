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男疑擦撞護欄停內側車道 後車追撞釀1死1傷

2017-03-07  22:28

〔即時新聞／綜合報導〕國道三號南下184.5公里處龍井路段在今晚6點半左右發生追撞車禍，造成1死1傷。

《蘋果日報》報導，國道公路警察局第七大隊表示，經過初步了解，銀色自小客車駕駛劉男（33歲）行經國三南下龍井路段，在經過龍井交流道後，疑似因不明原因擦撞內側護欄後，便停在內側車道。

不過後方1輛黑色休旅車和1輛聯結車煞車不及，先後追撞，導致劉男車輛翻了好幾圈，劉男也被拋出車外，當場死亡。

另外還有一名46歲男子臉部、肢體擦傷，意識清醒，由救護車送往沙鹿光田醫院。

警方表示，死者是因為未繫安全帶或是擦撞後才解開安全帶，才被拋出車外，目前沒辦法判斷，而肇事原因還有待進一步釐清。

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  • 國道三號南下184.5公里處龍井路段在今晚6點半左右發生追撞車禍，造成1死1傷。（圖擷取自高公局即時路況）

    國道三號南下184.5公里處龍井路段在今晚6點半左右發生追撞車禍，造成1死1傷。（圖擷取自高公局即時路況）

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