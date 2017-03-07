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冷氣團提升為強烈冷氣團 北部低溫下探11度 購併漢微科財顧涉內線交易 4人遭強制處分
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養生館外見衛生紙 高雄警查獲性交易

2017-03-07  23:11

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市仁武警分局於養生館陽台查獲用過衛生紙，揭發性交易。警方今天（7日）表示，業者於鬧區開設養生館，辯稱純按摩服務，但店內房間多，且裝設監視器，警巡視樓梯間驚見「小姐將客人使用過衛生紙丟棄陽臺」，撿起聞到濃稠腥味，業者當場臉色鐵青，承認提供場合讓小姐做生意。

警方於包廂內查獲47歲男客與41歲越南籍女子進行半套性交易，男客供稱3500元可做全套，但現金不夠，選擇做1500元半套手排療程，不料才完事就被查獲。

男客供稱，越南籍小姐穿著火辣，隔玻璃門對外搔首弄姿，「頭帶蝴蝶夾以為是學生妹，沒想到竟然40多歲了，暈倒！」警方訊後將男客及女服務生依社維法裁罰，業者則依妨害風化罪送辦。

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  • 男客以為小姐20多歲，沒想到已過40。（記者黃旭磊翻攝）

    男客以為小姐20多歲，沒想到已過40。（記者黃旭磊翻攝）

  • 警於養生館陽台查獲用過衛生紙，散發濃稠腥味。（記者黃旭磊翻攝）

    警於養生館陽台查獲用過衛生紙，散發濃稠腥味。（記者黃旭磊翻攝）

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