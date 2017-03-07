購併漢微科財顧涉內線交易 被告彭健豪100萬交保
2017-03-07 21:44
〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人；今晚9點多，同案被告彭健豪，訊後被依違反證交法，諭令100萬元交保並限制出境。
今晚8點多，首名獲交保的被告蘇姵萱，訊後被依違反證交法，諭令200萬元交保，並限制住居；邱慧平仍庭訊中。
台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2案委託。
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