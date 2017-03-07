轎車內線拋錨大塞車 熱心警肉身擋車幫忙推

2017-03-07 21:26

［記者陳恩惠／台北報導］60歲的洪姓男子駕車到台北來洽公，才下交流道車子突然熄火，正值下班車潮當場大塞車，洪男急撥110求援，大同警分局重慶北路派出所據報，警員林敬堯立刻趕往處理，發現洪男的車拋錨停在快車道上動彈不得，後方車潮不斷按喇叭抗議，場面十分驚險，為免發生交通事故，林員趕緊上前肉身擋車，並協助洪男將車推到路旁，讓洪男相當感謝。

「警察先生幫幫忙，我的車子拋錨了，停在路中間怎麼辦？」重慶所日前傍晚5時接到洪姓民眾報案，表示他的黑色自小客車行經北市大同區重慶北路三段324巷口時，突然熄火無法動，原來是洪姓男子駕車剛抵台北，才下交流道，車子突然熄火且無法發動，洪男一時驚慌手足無措，便向警方尋求協助。

重慶所說，由於洪男拋錨的地點位於重慶北路三段，不但是高速公路交流道鄰近匝道出口附近，車速都十分地快，且適逢下班時段車流量非常大，又停在內側車道，警員林敬堯據報趕到，為免車流回堵，當機立斷「推車」，讓手足無措的轎車駕駛洪先生對警方的協助留下深刻的印象，熱心民眾見狀也一同協助，順利將拋錨車移至路旁等待道路救援。