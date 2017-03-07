清泉崗毒品案 官兵複檢陽性增至10人

2017-03-07 21:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對清泉崗基地拾獲毒品案，空軍司令部稍早表示，先前全基地尚未實施尿液篩檢的官兵共252員，除1員在國外受訓外，其餘251人已完成尿液篩檢，新增二人呈現陽性反應，總計全案尿篩複檢呈陽性反應的人數達10人，全數移台中地檢署偵辦。空軍強調，無論階級高低，絕不護短，若有相關證據，一律依法偵辦，期能儘速釐清案件真相。

對於新增尿篩複檢呈陽性反應的2人，空軍不願進一步透露篩驗反應與軍皆，稱一切由檢調偵辦。

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