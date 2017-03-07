天堂掉到地獄！以為中頭獎 卻通通被告

2017-03-07 22:51

〔記者王定傳／新北報導〕住在康復之家、有重度精神障礙的陸姓男子，去年撿到發票以為中千萬頭獎，開始幻想購屋，白姓心理師、劉姓主任也很高興，帶他到郵局領獎，結果竟是假發票，3人觸犯偽造文書罪嫌，心情從天堂掉落地獄；還好，新北地院法官認為3人不知發票遭偽造，判決無罪。

去年2月間，陸男宣布：「我中了頭獎！」情緒HIGH到不行，打電話與家人討論購屋，其他住戶上前查看，沒發現異常，予以道賀，要求辦桌、包紅包，沾沾喜氣，白女也說要「吃紅」，隨後要求保管發票以免弄丟，並拍照給劉男查看，隔天，兩人帶著陸男去領獎金。

郵局人員查看時，因發票泛紫、斑駁，憑肉眼就可看出號碼中的「414」被貼上「332」紙條，立即報警，陸男氣憤不已抱怨：「為什麼發票中1千萬警察說是假的，我的發票是真的」3人都被起訴。

陸男辯稱，發票原本放在透明夾鍊袋中，釘在佈告欄上，裡面有紙條寫中1千萬，他拿報紙核對發現中獎才公布；白女堅稱，她有白內障又遠視、老花眼，沒發覺異樣，拍照時拿下眼鏡無法看清楚，劉男也說自己有老花眼。

法官認為，若陸男早知是假發票，怎會喜孜孜四處炫耀，還給他人核對，他又有精神障礙，未立即發現惡作劇，中獎後極度亢奮下，疏於核對並非不可能，加上許多住戶也未發覺異常，劉、白兩人不知發票來源，領獎前曾把發票給其他員工觸摸、觀看，徒增風險，一般人中頭彩後，關注焦點是號碼相符與否，確有可能因此未察覺變造痕跡。