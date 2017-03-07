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失聯15年無名屍「李博士」找到回家路 關鍵是它...

2017-03-07  21:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局刑事鑑識中心成立「指紋遠端工作站」後，已幫91名死者找到回家的路，其中，30多年前自清華大學研究所畢業後赴美留學的李姓男子，15年前與家人失聯，直到2年前，新興區某大樓租屋處發現無名屍，幫李男找到回家的路。

高市警方於102年成立「指紋遠端工作站」，提高了指紋尋人的能量，幫失智、身心障礙、無名屍找回家的路，不到4年時間就助家屬找到失蹤死亡的親人，其中「指紋描繪」扮演尋人超級任務的推手。

警方表示，60歲失聯的李姓博士因心肌梗塞，2年前病死於新興區某大樓租處，因是二房東租人，原屋主和二房東都不知死者資料，警方在屋內發現疑似死者的名片，以及另名不明女子的捐款單，因李博士回國後未到戶政機關恢復戶籍，無法藉此管道查詢身分。

警方靈機一動，比對65年間登錄的兵役指紋資料，查出與一名李姓男子相似，經比對李男的母親姓名，恰與捐款單上的女子名字相符，終於幫無名屍找到回家的路，連繫上李博士的二弟，家人表示，李男於15年曾寫信告訴二弟「家中事務就交給你了」，從此失聯不知去向，他非常感謝高市警方的幫忙，終於讓李博士能夠回到家。

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  • 高雄市警局刑事鑑識中心成立「指紋遠端工作站」後，已幫91名死者找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）

    高雄市警局刑事鑑識中心成立「指紋遠端工作站」後，已幫91名死者找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）

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