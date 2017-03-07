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吸毒還騎車 通緝犯逆向迴轉自摔遭逮

2017-03-07  21:01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名28歲的柯姓通緝犯今天上午10時許騎車在淡水民富街違規闖紅燈，遭淡水警分局水碓派出所警員黃威碩攔查，沒想到柯男竟加速逃逸，警匪追逐2公里後，柯男在八勢一街逆向迴轉時自摔，當場被警方逮捕。

警方調查，柯男日前因毒品、傷害案件遭到通緝，今天上午發現警方上前盤查，一時心虛才加速逃逸，但見警方緊追不捨，才企圖迴轉甩掉警方，沒想到因此摔得滿身傷，只能乖乖被逮。

警方表示，雖未在柯男身上查到毒品，但柯男坦承上午有吸毒，也知道自己遭到通緝才會逃逸，但仍被逮捕，經查後發現柯男昨日才被發布一條毒品通緝，訊後依毒品、傷害兩條通緝罪解送歸案。

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  • 淡水警匪追逐過程遭民眾拍下。（記者王宣晴翻攝臉書「來源細說淡水」）

    淡水警匪追逐過程遭民眾拍下。（記者王宣晴翻攝臉書「來源細說淡水」）

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