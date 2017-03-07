漢微科購併案涉內線交易 瑞信總座邱慧平移送北檢
漢微科購併案，瑞士信貸總經理邱慧平被控於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票。邱慧平今晚被移送北檢複訊。（記者廖振輝攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，有「外資圈第一美女」美名的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，被控於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。
今晚8點多，邱慧平被移送北檢複訊，面對記者追問有無涉及內線交易、是否被冤枉等問題，邱慧平低頭不發一語。今晚7點多，邱女丈夫許耀仁被移送北檢複訊，面對在場媒體拍攝，許耀仁也未表示看法。
台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2案委託。
ASML購併漢微科談了兩年，去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽下股分轉換契約，由ASML斥資約1千億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第四季完成收購。
檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。
擁有美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士高學歷的邱慧平，返台後進入以商人銀行業務著名的美商帝傑投資銀行集團，成為時任該集團總裁、後來擔任第一任金管會主委龔照勝最得力的左右手；2000年瑞士信貸購併帝傑、2012年，外貌酷似韓星宋慧喬的邱慧平，正式出任瑞士信貸台灣區總經理一職。
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