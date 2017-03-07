男子釣魚徹夜未歸 溺斃高鐵旁景觀池

消防人員出動橡皮艇搜尋，發現陳男時已是一具冰冷遺體。（記者陳冠備翻攝）

2017-03-07 20:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化高鐵旁園區景觀池，今日驚傳男子溺斃意外！39歲的陳姓男子，昨日跟家人告知要去高鐵站附近釣魚，結果徹夜未返，家人遍尋不著報警，今日中午警方在景觀池旁發現陳男機車跟釣具，通報消防人員乘橡皮艇尋找，結果發現時已是冰冷遺體。警方表示，詳細死因將報請檢察官會同法醫相驗才能確定。

警方調查，陳男疑似心情不佳，昨天下午告訴家人說要到彰化高鐵站旁的景觀池釣魚紓壓，隨後騎著機車帶著釣具外出，直到昨天中午，家人都未看到他回家吃飯，直覺不對勁，於是報警；警方獲報後前往尋找，只在池畔旁發現陳男機車、釣具箱以及1罐空的米酒瓶，但就是沒看到人影，研判可能落水，於是通報消防人員。

田中消防分隊長陳一王表示，獲報後，立刻動用橡皮艇下水搜尋，由於景觀池廣約1公頃、深3公尺，從下午2點多找了2小時才發現一男子溺斃池內，將遺體抬上岸，當場經家屬指認陳男無誤。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆