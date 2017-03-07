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傑笙樂園11筆土地 9202萬元拍出

2017-03-07  20:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政執行署高雄分署今天下午拍賣，其中以大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，最終以9202萬元落槌拍出，但賓士車和重機均告流標，將於4月11日下午3時再次拍賣。

據了解，傑笙樂園11筆土地今天是最後一拍，拍賣底價9190萬元，順利拍賣出去，連同高檔紅酒、鳳梨酥、LEXUS（3456CC）等名車，今天總共拍賣進帳9413萬餘元。

執行署高雄分署於今日下午3時舉辦法拍會，參與競買的民眾非常踴躍，下午2點多就已經快擠爆高雄分署的一樓大廳，開賣沒幾分鐘，11箱歐邦妮頂級紅酒（6入）就已被搶購一空。

車輛拍賣部分，今天也拍賣4輛車，其中，2010年的LEXUS（3456CC）以43萬8000元拍定，2011年的KIA自用小貨車（2902CC）以20萬拍定，至於最為吸精的2007年的賓士（6209C.C.）及MV AGUSTA 2007年909C.C.的重機則未拍定。

拍賣會場的重頭戲應屬不動產部分，拍賣前詢問度最高的傑笙樂園11筆土地，最後則以9202萬元落槌拍出。

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  • 行政執行署高雄分署今天下午拍賣，其中以大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，高檔紅酒一下子就標購一空。（記者黃良傑翻攝）

    行政執行署高雄分署今天下午拍賣，其中以大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，高檔紅酒一下子就標購一空。（記者黃良傑翻攝）

  • 賓士車和重機均告流標，留待下個月再拍賣。（記者黃良傑翻攝）

    賓士車和重機均告流標，留待下個月再拍賣。（記者黃良傑翻攝）

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