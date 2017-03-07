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漢微科併購案爆內線交易 瑞士信貸總座夫移送北檢

2017-03-07  19:53

〔記者錢利忠／台北報導〕微影設備領導商荷商艾司摩爾（ASML），去年委任瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后、半導體電子束檢測設備龍頭廠漢微科；台北地檢署獲報，有「外資圈第一美女」美名的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易漢微科股票，擬制獲利2100萬元，今天兵分10路搜索並約談邱女等9人，全案朝內線交易罪方向偵辦。

今晚7點多，邱女丈夫許耀仁被調查官移送北檢複訊，面對在場媒體拍攝，許耀仁未發一語。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。

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  • ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

    ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

  • ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

    ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

  • ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

    ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

  • 今晚7點多，邱女丈夫許耀仁被調查官移送北檢複訊，面對在場媒體拍攝，許耀仁未發一語。（記者錢利忠攝）

    今晚7點多，邱女丈夫許耀仁被調查官移送北檢複訊，面對在場媒體拍攝，許耀仁未發一語。（記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： 內線交易 漢微科 瑞士信貸 荷商ASML（艾司摩爾）
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