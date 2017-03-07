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立委遇詐騙爆氣罵「去死」 對方回應讓她超傻眼...

2017-03-07  20:01

〔即時新聞／綜合報導〕網路詐騙盛行，最近立委邱議瑩也遇到詐騙集團用line詐騙，當時她痛罵詐騙集團「去死」，沒想到對方竟傻傻回她「為什麼？」讓她徹底傻眼。

邱議瑩今天（7日）下午在臉書貼出一張line截圖，當時詐騙集團問她「午安，現在在哪裡？有個事情拜託你」邱無奈回「又要借錢」，對方又說「你方便嗎？朋友」邱爆氣罵對方「你這個詐騙集團去死啦」沒想到對方還冷靜問她「為什麼？」

邱議瑩無奈說，「還問我為什麼？被徹底打敗了！」許多網友也留言發表看法，有人呼籲提高吸毒跟詐騙的刑責，也有人嘆台灣詐騙、販毒已經國際化，稱詐騙人士為「最白痴的詐騙人」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 邱議瑩遇網路詐騙，對方回應讓她傻眼。（資料照，記者廖振輝攝）

    邱議瑩遇網路詐騙，對方回應讓她傻眼。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 邱議瑩貼出聊天內容，直說被徹底打敗了。（圖擷自臉書）

    邱議瑩貼出聊天內容，直說被徹底打敗了。（圖擷自臉書）

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