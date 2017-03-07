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無專責肅貪 司改委員：廉政署可改列檢察機關

2017-03-07  23:50

〔記者吳政峰／基隆報導〕特偵組今年初正式廢除，肅貪業務回歸全國22各地檢署偵辦，司改委員、基隆地檢署檢察長陳宏達認為是好事，但考量現實面，檢察官業務量龐大，若遇到重大貪污案件，心力恐受限，因此建議在現行體制下，可將廉政署的位階改為檢察機關，集中火力肅貪。

查緝總統、高階政府官員與軍事將領貪瀆案件的特偵組，過去辦案屢受爭議，今年初遭到廢除，陳宏達憂心重大貪污案件缺乏專責小組，肅貪恐遭弱化，希望藉由此次司法改革國是會議，強化廉政署的功能。

陳宏達指出，廉政署內有14名各地檢署派來支援的駐署檢察官，但廉政署的法律地位卻是「司法警察」，署長無法指揮檢察官辦案，形同沒有爪子的老虎，多侷限於預防貪污宣導上，非常可惜。

陳宏達認為，在不增加國家負擔情況下，可把廉政署從「司法警察」提升到「檢察機關」，內編制14名檢察官與一名檢察長（署長），如此不僅可以防貪，還可專責肅貪，落實偵查一體。

陳宏達建議，升級後的廉政署可定位在二級檢察機關，案件仍受高檢署監督，避免重蹈特偵組引發的太上皇爭議。

陳宏達目前為司改會議第五組委員，預料將在4、5月間提出此案，供與會委員商討。

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  • 基隆地檢署檢察長認為應強化廉政署功能。（記者吳政峰攝）　

    基隆地檢署檢察長認為應強化廉政署功能。（記者吳政峰攝）　

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