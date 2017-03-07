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無照又酒駕撞死騎士 惡男曾與少女援交遭判刑

2017-03-07  20:49

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中正路，昨晚發生嚴重追撞車禍，駕照被吊扣的37歲男子蔡正為因酒駕恍神，衝撞汽車待轉區，造成1死12傷的悲劇，起初蔡男辯稱是煞車失靈，最後承認酒駕肇事，移送時竟說：「我只是想回家，對不起！」

警方調查，蔡男在八里一間機械工廠擔任業務，分別在2010年、2015年以及去年共3次酒駕遭逮，去年5月遭吊扣駕照1年，但其仍不知悔改，繼續無照還酒後駕車。

不僅如此，警方追查，蔡男雖已有妻小，但卻還在外買春，去年她曾跟未成年少女援交，事後遭警方逮捕，留下妨害性自主前科，法院最後判刑6個月刑期。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒駕肇事的男子蔡正為。（記者曾健銘攝）

    酒駕肇事的男子蔡正為。（記者曾健銘攝）

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