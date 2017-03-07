女模命案關鍵「毛帽女」 竟是偶像劇女藝人！

女模命案中，監視器畫面中出現的毛帽女，被兇手程宇栽贓是梁女，結果後來證實是去倒垃圾的鄰居，而今日居然發現，這名毛帽女竟是藝人黃甄妮！（記者張瑞楨翻攝）

2017-03-07 19:15

〔記者鄭景議／台北報導〕女模命案中，起初監視器畫面中出現的毛帽女，被兇手程宇栽贓是梁女，結果後來證實是去倒垃圾的鄰居，而今日居然發現，這名毛帽女竟是藝人黃甄妮！

30歲的藝人黃甄妮，是台灣新生代歌手、演員，為三人女子團體《台灣女孩》的一員，在2012年推出同名專輯，在2013年三立電視劇《我的自由年代》中演出丁小薇一角而小有知名度。

不過她的經紀人今日對外表示，這件事情與黃甄妮其實沒有關係，也不想節外生枝，因此不會受訪。

而當時監視器拍到的毛帽，似乎也是黃甄妮愛用的毛帽，在臉書上也有po出她戴著一樣的毛帽的照片，倒個垃圾居然被程宇栽贓，恐怕是黃甄妮自己始料未及的事。