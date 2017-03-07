17歲少女借證件上夜店 慘遭惡狼性侵
2017-03-07 18:51
〔記者王定傳／新北報導〕17歲少女小美（化名）為了上夜店玩，跟朋友借證件，假裝滿18歲，卻因此結識趙姓男子，事後雙方邀約歡唱，趙卻趁她酒醉時，帶到摩鐵性侵，小美清醒後發現有用過的保險套，內衣沒扣，以LINE追問，趙裝傻說：「沒有吧！」並PO「可惡想要」貼圖，小美不信報警，新北地院依乘機性交罪，判趙3年3月徒刑。
由於小美案發時僅17歲，檢方認為趙男所為觸犯兒童及少年福利與權益保障法，須加重其刑，但合議庭認為，夜店有限制出入人員須滿18歲，小美也坦承是向朋友借證件才可以進入，且小美面容無特別稚嫩，認定趙不知她實際年齡。
前年9月25日，趙男與小美及其友人在KTV歡唱喝酒，趙男見小美喝茫，藉口陪她回家，卻攔計程車把她帶到摩鐵，性侵得逞，早晨7時許，獨自開溜。
小美睡到下午1時許才清醒，起初未發覺遭性侵，以為在家，後來發現內衣沒扣、垃圾桶內有2個用過的保險套、下半身只有內褲，外褲放在旁邊書桌上，驚覺自己在摩鐵，透過LINE質問趙男：「我有跟你怎樣嗎、為什麼內衣扣子會掉？」趙還裝傻說「沒有吧」、「喝醉了，自己睡覺掉的」並貼「可惡想要」貼圖。
小美不信報警處理，趙男辯稱妳情我願；合議庭調查，小美證述一致，且監視器畫面中，小美進入摩鐵房間前，步行不穩，趙男牽拉她左手才可以離開電梯，走出來後立即倒坐在地，可見已酒醉意識不清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- （影音）女性協助犯案 醫師分析：虐待與被虐待的關係
- （影音）大港偏愛「港獨」歌手 大魔王杜汶澤11年前MV被起底
- 西部12縣市空品不佳 35測站PM2.5偏高
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 與張懸合影遭亂入 葉浩網求去背結果...
- 談北宜直鐵 宜蘭高中生這樣說...
- 鎧勝-KY去年EPS為8.25元 配息4元
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 台股收盤漲55.44點 報9738.07點
- 經典賽A組 死亡之組難以捉摸
- 反北宜直鐵 10團體：環境惡夢
- 英女背包客遊澳 遭囚禁性侵施暴兩個月
- （影音）超青澀！休傑克曼18年前試鏡金鋼狼影片曝光
- 【藝文短訊-1】陳若曦：談一生的追求
- 2017年「城市發展動能指數」台北跌出30名以外
- 回應北韓試射？南韓：「薩德」已運抵機場
- 通霄農會選舉風波延燒 理事遭片面解除資格
- 無人機升級 騰雲機變身電戰機
- 黨主席選舉民調領先 郝龍斌：正面選舉獲認同
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 照顧老人 屏東去年設50據點冠全國
- 街遇喵星人討摸 蔡依林喊「丘比特」遭打臉
- 三上悠亞自爆15歲初體驗 校舍防火巷嚐禁果
- 過動症患者曾耀弘 繁星錄取聯大文創系
- 我會翻臉！ 新郎這樣被惡整 網友超火大...
- 朱國珍／長信
- 南韓經典賽輸以色列 鄉民狂酸「吃鍋貼」？
- 退撫年金黑洞 全教總籲：另立新基金分流
- 「連人帶床」海上漂浮飯店 日本年底推出
- 大學繁星入學放榜 雲林社區高中成績亮眼
- 「薩德」抵韓 中國警告：後果由美韓承擔
- 恨嫁豔星分了吳彥祖表哥 遭毀婚嘆「不要亂嫁」
- 東京食品展今開幕 陳菊︰展現高雄農業軟實力
- 娜娜女女吻香奈兒 歐陽龍：尊重孩子任何決定
- 敦睦艦隊抵基隆 明、後兩天開放參觀
- 《說問題》高雄體育的未來 市府角色何在？
- 多才多藝 南光高中繁星61人上榜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：17歲少女借證件上夜店 慘遭惡狼性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分