17歲少女借證件上夜店 慘遭惡狼性侵

2017-03-07 18:51

〔記者王定傳／新北報導〕17歲少女小美（化名）為了上夜店玩，跟朋友借證件，假裝滿18歲，卻因此結識趙姓男子，事後雙方邀約歡唱，趙卻趁她酒醉時，帶到摩鐵性侵，小美清醒後發現有用過的保險套，內衣沒扣，以LINE追問，趙裝傻說：「沒有吧！」並PO「可惡想要」貼圖，小美不信報警，新北地院依乘機性交罪，判趙3年3月徒刑。

由於小美案發時僅17歲，檢方認為趙男所為觸犯兒童及少年福利與權益保障法，須加重其刑，但合議庭認為，夜店有限制出入人員須滿18歲，小美也坦承是向朋友借證件才可以進入，且小美面容無特別稚嫩，認定趙不知她實際年齡。

前年9月25日，趙男與小美及其友人在KTV歡唱喝酒，趙男見小美喝茫，藉口陪她回家，卻攔計程車把她帶到摩鐵，性侵得逞，早晨7時許，獨自開溜。

小美睡到下午1時許才清醒，起初未發覺遭性侵，以為在家，後來發現內衣沒扣、垃圾桶內有2個用過的保險套、下半身只有內褲，外褲放在旁邊書桌上，驚覺自己在摩鐵，透過LINE質問趙男：「我有跟你怎樣嗎、為什麼內衣扣子會掉？」趙還裝傻說「沒有吧」、「喝醉了，自己睡覺掉的」並貼「可惡想要」貼圖。

小美不信報警處理，趙男辯稱妳情我願；合議庭調查，小美證述一致，且監視器畫面中，小美進入摩鐵房間前，步行不穩，趙男牽拉她左手才可以離開電梯，走出來後立即倒坐在地，可見已酒醉意識不清。