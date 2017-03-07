警方便衣攔車抓毒 毒蟲嗆：是在假車禍嗎

2017-03-07 22:05

〔記者王捷／台南報導〕戴姓男子與李姓男子疑邊開車邊吸K菸，K毒臭味飄出車外，市警二分局的休假莊姓員警聞到K毒臭味，騎著機著跟在戴男後方呼叫支援，不過警車被堵在路途中，莊員穿便服只好用機車擋住戴男駕駛的轎車，沒想到一旁李男沒有會意過來，還要戴男小心，最近假車禍的詐騙很多，但戴男發現是警察後狂踩油門脫逃，但最後還是被警方攔下，在車中發現數包毒品與毒品咖啡包。

26歲的戴男在打臨時工，在夜店認識27歲的李男，因為兩人都有吸毒習慣，所以很快就變成朋友。6日晚間，戴男開車載李男，行經台南中山路一代，在車上邊聊天邊拉K，K毒臭味飄出車外，剛好被經過中山路的莊員聞到，一邊尾隨戴男，一邊打電話請求警所支援。

不過當時中山路塞車，警車被堵在莊員後方，又不能開警笛驚動戴男，因此莊員只好將機車打橫，堵在戴男機車前面，阻止他逃亡。不過李男見狀，以為莊員是在製造假車禍，還勸戴男說不能千萬不能撞到莊員，否則會被詐騙。

但是戴男發現異狀，倒車想閃過莊，不料還是與莊發生擦撞，警方見狀也不再隱藏，鳴警笛一路追上戴男，最後攔下兩人，並在車中起出毒品咖啡包與毒品，訊後將兩人依毒品危害防制條例移送法辦。

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