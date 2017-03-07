毒販密集進出摩鐵以為販毒 原來是...

2017-03-07 19:35

〔記者許國楨／台中報導〕 因毒品案服刑假釋出獄的丁姓男子不知悔改重操舊業販毒，警方監控期間發現他除選擇偏僻鄉間交易毒品外、也密集進出摩鐵，原以為同樣進行交易，未料經查才得知是利用通訊軟體叫小姐前來性交易，昨天循線到其住處攻堅逮人，並起出一千多公克的安毒及K他命。

警方調查，41歲丁嫌有多次毒品前科入獄服刑，103年假釋出獄後為了重操舊業販毒牟利，找來因毒品、槍砲案遭通緝的37歲林姓男子加入壯大聲勢成為大盤商，向上游購入大量毒品後分別在雲林、嘉義縣市設據點，再自行分裝後販毒給雲嘉地區中小盤毒販或毒蟲。

警方指出，目前安非他命每公斤大盤價約50至70萬元，但丁嫌因信用好、銷量大，每公斤進貨價僅20多萬元，再以每兩3萬元的價格出售，每公斤就可輕鬆賺進60萬元，而丁嫌每月至少進貨一公斤以上，估計他販毒9個月以來不法獲利至少上千萬元。

警方監控4個多月期間發現，丁嫌除在鄉下偏僻路段交易毒品外也密集進出摩鐵，且每週頻率高達二至三次，原以為同樣進行毒品交易，未料經查才得知是丁嫌利用通訊軟體叫小姐前來性交易，差點搞亂偵辦方向。

刑事局偵查第六大隊第五隊昨天見時機成熟，會同雲林、台中、嘉義等地警方同步搜索，順利在嘉義逮捕丁嫌、林嫌，並起出剛購入重達1.15公斤的安毒、已分裝的安毒10多包、一粒眠24顆、K他命8公克、電子磅秤、疑似販毒所得4萬元及分裝工具等證物。

警方不排除丁嫌到摩鐵嫖妓時以毒品抵扣性交易費用，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源及流向進一步釐清。

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