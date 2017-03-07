| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法國滑雪場雪崩 傳多名滑雪客遭活埋搶救中 經典賽Live》元鐘玄挨轟 荷蘭5分領先 漢微科併購案爆內線交易 瑞士信貸總座夫移送北檢 經典賽 Live》松田宣浩轟3分砲 日本大幅領先古巴
 首頁 > 社會

女模命案有人洩密？ 士檢分案偵辦

2017-03-07  18:25

〔記者黃捷／台北報導〕女模命案涉案人梁思惠握有不在場證明，士林地檢署昨日當庭釋放，偵查中諸多瑕疵，讓士檢成為眾矢之的，也被外界質疑違反偵查不公開原則。今日也發出聲明澄清。

聲明指出，承辦的柯姓檢察官自案發迄今，二度告誡承辦的台中六分局與南港分局，並在今日核定簽分他字案調查有無相關人員洩密。

聲明最後則強調，符合刑事訴訟法偵查不公開原則，兼顧被告或犯罪嫌疑人及相關人士隱私與名譽。

22歲陳姓女模疑遭性侵殺害，兇嫌程宇緊咬女友與陳女閨密梁思惠涉案，梁女遭押3天後獲釋，引發外界質疑士檢辦案草率。

廣告
  • 女模命案涉案人梁思惠握有不在場證明，士林地檢署昨日當庭釋放，偵查中諸多瑕疵，讓士檢成為眾矢之的。（資料照，記者金仁晧攝）

    女模命案涉案人梁思惠握有不在場證明，士林地檢署昨日當庭釋放，偵查中諸多瑕疵，讓士檢成為眾矢之的。（資料照，記者金仁晧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 梁思惠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：女模命案有人洩密？ 士檢分案偵辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.