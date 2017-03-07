女模命案有人洩密？ 士檢分案偵辦

2017-03-07 18:25

〔記者黃捷／台北報導〕女模命案涉案人梁思惠握有不在場證明，士林地檢署昨日當庭釋放，偵查中諸多瑕疵，讓士檢成為眾矢之的，也被外界質疑違反偵查不公開原則。今日也發出聲明澄清。

聲明指出，承辦的柯姓檢察官自案發迄今，二度告誡承辦的台中六分局與南港分局，並在今日核定簽分他字案調查有無相關人員洩密。

聲明最後則強調，符合刑事訴訟法偵查不公開原則，兼顧被告或犯罪嫌疑人及相關人士隱私與名譽。

22歲陳姓女模疑遭性侵殺害，兇嫌程宇緊咬女友與陳女閨密梁思惠涉案，梁女遭押3天後獲釋，引發外界質疑士檢辦案草率。